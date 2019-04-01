«Спартак» предложил Мелкадзе контракт на € 250 тыс. в год, игрок отказался

Как стало известно «Чемпионату», «Спартак» предложил нападающему Геогрию Мелкадзе контракт с зарплатой € 250 тыс. в год. Такие условия не устроили форварда красно-белых. При этом сам игрок хочет остаться в команде и ждёт улучшенного предложения от клуба. Нынешнее соглашение футболиста с клубом истекает 1 июня этого года, и он уже имеет право вести переговоры с другими клубами.

21-летний футболист является воспитанником «Спартака». В нынешнем сезоне он принял участие в трёх матчах Российской Премьер-Лиги (один — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями.



После 21 туров «Спартак», набрав 36 очков, занимает пятое место в турнирной таблице российского национального чемпионата.