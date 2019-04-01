РПЛ с 24-го тура будет использовать летний мяч

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги прокомментировала изменения в календаре, а также сообщила, что с 24-го тура в матчах будет задействован летний мяч белого цвета.

«Мы говорим неоднократно, что календарь составляется не за один день. Учитываются пожелания болельщиков, клубов и т. п. Всегда может что-то поменяться по не зависящим от нас причинам. Мы понимаем, что полиция отвечает за безопасность граждан.

В чемпионате проходят изменения. Мы входим в плюсовую температуру, и в ближайшее время Лига снова переходит на летний мяч. 24-й тур пройдёт с мячом белого цвета", — передаёт слова пресс-службы РПЛ корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Календарь матчей Российской Премьер-Лиги можно посмотреть на «Чемпионате».