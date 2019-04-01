На Moscow Ticketing Forum обсудят, как сделать sold out в проходном матче

Завтра, 2 апреля, на площадке SAP Digital Space (Москва) состоится III Moscow Ticketing Forum – главное бизнес-событие в России по билетным решениям и технологиям.



Представители спортивных клубов, федераций и лиг заинтересованы в солд-аутах не только с топовыми командами, но и в проходных матчах, в точном прогнозе заполняемости арены, в правильном распределении квот на абонементы, и хотят научиться работать с корпоративными клиентами. Эти и десятки других жизненно важных тем обсудят на Moscow Ticketing Forum — в формате дискуссий, кейс-сессий, мастер-классов, индивидуальных консультаций.



Среди участников: представители билетных операторов, билетных платформ и платёжных сервисов, организаторы спортивных, культурных и музыкальных событий, представители концертных залов, многофункциональных комплексов, зрелищных учреждений культуры, спортивных клубов, лиг и федераций, представители законодательных органов власти, производители систем контроля доступа, оборудования и материалов для организации билетного хозяйства, программного обеспечения, представители зрительного сообщества и других участников билетного рынка России. Всего на форуме ожидается около 700 участников.



Билеты уже на сайте.



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