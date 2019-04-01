Стоцкий: это первый сезон в моей карьере без голов

Полузащитник «Краснодара» Дмитрий Стоцкий рассказал, почему ему до сих пор не удалось открыть свой бомбардирский счёт в составе «горожан» в официальных матчах.

«Большую часть матчей я отыграл на позиции флангового защитника, а игроки этого амплуа забивают не так часто. Хотя моменты у меня были, и немало. Но пока мяч не хочет идти в ворота – то в штангу попадёт, то рядом пройдёт, то вратарь вытащит. Возможно, это просто невезение (улыбается). Надо поработать над завершением… Это первый сезон в моей карьере без голов. Но впереди ещё 10 матчей, постараюсь исправить положение и открыть счёт забитым мячам», — цитирует хавбека пресс-служба клуба.

Стоцкий летом 2018 года перешёл в «Краснодар» из «Уфы».