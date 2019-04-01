Вопрос о трансляции матчей на Z+ будет обсуждаться на ближайшем заседании РПЛ

В пресс-службе Российской Премьер-Лиги прокомментировали ситуацию с показом матча 20-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Зенитом» (1:1) на клубном онлайн-канале петербургского клуба Z+.

«РПЛ все права на реализацию показа матчей передала телеканалу „Матч Премьер“. Пару дней назад было интервью Гавриила Гордеева (креативный директор «Матч ТВ». — Прим. „Чемпионата“), в котором он указал, что показ для „Зенита“ обошёлся не бесплатно.

Вопрос о трансляции матчей на Z+ будет обсуждаться на ближайшем заседании общего собрания РПЛ», — передаёт слова пресс-службы РПЛ корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

По словам Гордеева, «Зенит» заплатит «Матч ТВ» за каждого зрителя, который посмотрел матч со «Спартаком».