Семак повторил рекорд Адвоката по числу волевых побед в сезоне

«Зенит» одержал уже пятую волевую победу в нынешнем сезоне под руководством Сергея Семака. Как сообщает «История «Зенита», ранее подобное удавалось только Дику Адвокату в сезоне-2007.

По ходу сезона сине-бело-голубые одержали волевые победы в домашних играх против «Урала» (4:1), «Мольде» (3:1), «Бордо» (2:1), «Уфы» (2:1) и «Оренбурга» (3:1).

Кроме того Семак входит в тройку лидеров по проценту волевых побед (12,8%), уступая лишь Михаилу Окуню (20,0%) и Петру Филиппову (13,4%).

«Зенит» набрал 44 очка и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Следующий матч петербуржцы проведут 7 апреля в Москве против «Локомотива».

Календарь матчей Премьер-Лиги можно посмотреть на «Чемпионате».