«Барселона» намерена оформить переход де Лигта до матчей «Аякса» с «Ювентусом»

«Барселона» уверена в успешном завершении переговоров по трансферу защитника «Аякса» Матейса де Лигта. Об этом сообщает Sport.es.

По данным источника, каталонский клуб намерен оформить переход де Лигта до матчей «Аякса» с «Ювентусом», которые встретятся в четвертьфинале Лиги чемпионов.

При этом «Барселона» не планирует увеличивать своё предыдущее предложение за де Лигта, которое составило € 60 млн, так как сам игрок хочет перейти именно в каталонский клуб. В связи с этим «Аякс» может удовлетворить желание игрока, несмотря на то что другие клубы могут перебить предложение «Барселоны».

19-летний де Лигт является воспитанником «Аякса». В нынешнем сезоне он принял участие в 26 матчах чемпионата Нидерландов, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.