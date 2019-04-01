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Сборная России опубликовала подборку смешных моментов в честь 1 Апреля

Сборная России опубликовала подборку смешных моментов в честь 1 Апреля
Футбол / Сборная России

Сборная России поделилась подборкой смешных моментов из жизни футболистов и тренеров в честь 1 Апреля.

«Сегодня смеяться разрешается. Забавные моменты из жизни сборной России в честь 1 Апреля! Кое-что вы увидите впервые», — гласит запись на странице российской национальной команды в соцсети «ВКонтакте».

В ролике появились Артём Дзюба, Георгий Джикия, Станислав Черчесов, Гус Хиддинк и многие другие.

Сборная России принимает участие в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года. Россияне выступают в группе I и после двух туров занимают второе место в турнирной таблице. В 1-м туре сборная России на выезде уступила Бельгии со счётом 1:3, а затем в гостях разгромила Казахстан (4:0). Следующий матч россияне проведут 8 июня на своём поле с Сан-Марино.

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