Родолфо выбыл из строя на три недели

Бразильский защитник «Ахмата» Данташ Родолфо пропустит три недели из-за травмы. Об этом сообщает официальный «твиттер» грозненского клуба.

Сегодня, 1 апреля, футболист прошёл обследование в одной из клиник Грозного. У него было обнаружено повреждение сухожилия короткой головки бицепса правого бедра. Эту травму Родолфо получил в матче 21-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:3).

Таким образом, бразилец пропустит матчи чемпионата России с «Оренбургом» (8 апреля), «Локомотивом» (13 апреля) и «Анжи» (19 апреля).

36-летний Родолфо перешёл в «Ахмат» в феврале 2015 года в статусе свободного агента. В нынешнем сезоне он принял участие в 10 матчах Российской Премьер-Лиги (восемь — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча. Его контракт с клубом действителен до лета 2019 года.