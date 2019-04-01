Ригони: после того как пожил в Италии, в Петербурге нравится ещё больше

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони рассказал о своей жизни в Санкт-Петербурге и поведал, чем занимаются его дети.

«Дочке, по-моему, больше всего нравится телевизор, ха-ха. Кроме того она любит танцевать, петь и вообще вести себя активно. Иногда складывается впечатление, что у нее внутри батарейки, которые никогда не садятся. Сын ещё маленький, ему всего год и четыре месяца, но у него уже просматривается интерес к мячу. Если он захочет играть в футбол, я создам для этого все условия. Если проявит интерес к чему-то другому — также поддержу.

Мне здесь очень нравится. На мой взгляд, это один из самых красивых городов мира. Кроме того он большой, и в нём есть всё необходимое для жизни. После того как я пожил в Италии, могу сказать, что в Петербурге мне нравится ещё больше. Здесь нет ничего, что бы выбивало меня из колеи. Разве что несколько напрягает то, что происходит на дорогах, и манера горожан водить свои машины", — цитирует Ригони пресс-служба «Зенита».