Ундер вошёл в сферу интересов «Реала»

Мадридский «Реал» проявляет интерес к турецкому полузащитнику «Ромы» Дженгизу Ундеру. Об этом сообщает Football Espana со ссылкой на Fotomac.

По данным источника, «Королевский клуб» рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Сумма трансфера может составить € 40-50 млн.

Ранее сообщалось, что Ундер также входит в сферу интересов «Барселоны», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Арсенала», «Баварии» и дортмундской «Боруссии».

21-летний Ундер перешёл в «Рому» летом 2016 года из «Башакшехира». Сумма трансфера составила € 14,25 млн. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 19 матчах итальянского национального чемпионата, в которых стал автором трёх забитых мячей, а также отдал пять результативных передач.