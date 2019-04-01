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«Манчестер Юнайтед» может заплатить € 39 млн за защитника «Кристал Пэлас»

«Манчестер Юнайтед» может заплатить € 39 млн за защитника «Кристал Пэлас»
Футбол / Англия

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к защитнику «Кристал Пэлас» Аарону Ван-Биссаке. Об этом сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, манкунианцы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Сумма трансфера может составить € 39 млн. Ван-Биссака играет на позиции правого защитника и может заменить в составе «МЮ» Антонио Валенсию, у которого летом заканчивается контракт с клубом.

21-летний Ван-Биссака является воспитанником «Кристал Пэлас». В нынешнем сезоне он принял участие в 28 матчах английского национального чемпионата (все — в основном составе), в которых стал автором двух результативных передач. Контракт игрока с лондонским клубом действителен до лета 2022 года.

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