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Слуцкий: «Витесс» много пропускает, однако основное внимание уделяем атаке

Слуцкий: «Витесс» много пропускает, однако основное внимание уделяем атаке
Футбол / Прочие турниры

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча 28-го тура чемпионата Нидерландов в «АЗ Алкмаром», который состоится завтра, 2 апреля.

«Нас ожидает тяжёлый матч. Соперник борется за третье место в чемпионате. Думаю, будет эмоциональная встреча для обеих команд, ведь многое поставлено на карту.

В нынешнем сезоне мы пробовали различные схемы, у нас было много позиционных изменений. Мы хотим достичь оптимальной работы в защите, потому что много пропускаем. Однако сейчас основное внимание мы уделяем линии атаки. Необходимо самим в каждой игре много забивать.

»Витесс" может осложнить задачу любому сопернику, особенно в домашних матчах. Время от времени мы демонстрируем, что можем конкурировать с самыми сильными командами. Если каждый будет готов к максимальной самоотдаче, мы способны на великие свершения", — приводит слова Слуцкого официальный сайт «Витесса».

Слуцкий: «Витесс» заслуживал большего, я разочарован результатом
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