Жена Новосельцева рассказала о первом звонке мужа за полтора месяца

Баскетболистка Катерина Кейру, жена защитника «Ростова» Ивана Новосельцева, рассказала о звонке от мужа. Ранее спортсменка заявила, что футболист не выходил на связь на протяжении полутора месяцев.



«Это стало для меня большой неожиданностью. Звонок от него раздался ночью, после предыдущего интервью. Честно признаться, была шокирована тем, как повёл себя мой муж, и тем, как сложился разговор. До сих пор не понимаю, чего он пытается добиться. Иван сказал мне: «Я звоню тебе как законный муж. Хочу обсудить ситуацию и поговорить». Напомню, до этого он не выходил на связь полтора месяца.



Он предложил принять его условия… Не совсем понимаю, почему человек, который предлагает обсудить нюансы происходящего, не готов встретиться со своей беременной женой в комфортных для неё условиях. Я честно и открыто говорю, что опасаюсь этого и не доверяю ему», — цитирует Кейру «RT на русском».

Жена Новосельцева: доверяла мужу на 100%, а он переписывал квартиры на маму