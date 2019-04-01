Полузащитник дортмундской «Боруссии» и сборной Германии Марко Ройс впервые стал отцом. Скарлет Хартманн, подруга немецкого футболиста, накануне родила девочку. Ройс и Хартманн вместе с 2015 года.



«Добро пожаловать в мир, моя маленькая принцесса», — написал Ройс на странице в «Инстаграме» и приложил фотографию новорождённой.

Напомним, из-за рождения дочери Ройс пропустил матч 27-го тура немецкой Бундеслиги с «Вольфсбургом». Встреча команд в Дортмунде завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев. Автором дубля в этом матче стал испанский нападающий Пако Алькасер.



Дортмундская «Боруссия» набрала 63 очка и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Германии. В тройку лидеров соревнования также входят «Бавария» (61) и «РБ Лейпциг» (52).