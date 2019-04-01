Медведев: у «Зенита» нет блата с проектом Z+, пусть другие клубы делают так же

Президент и генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отметил, что второй выпуск клубного онлайн-канала Z+ состоится 7 апреля. Ранее сообщалось, что вопрос о трансляции матчей на Z+ будет обсуждаться на ближайшем заседании общего собрания Российской Премьер-Лиги.

«На тему особых привилегий „Матч ТВ“ я уже высказался. Не надо приписывать „Зениту“ привилегии там, где их нет. Блата для нас не было и не будет.



7-го числа будет второй выпуск Z+. Пусть другие клубы на тех же общих основаниях делают аналогичные проекты», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Напомним, в шоу на Z+, показанном перед матчем 20-го тура чемпионата России «Спартак» – «Зенит» (1:1), участники употребляли нецензурные выражения.