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Ригони: Кокорин всегда был очень важен для «Зенита»

Ригони: Кокорин всегда был очень важен для «Зенита»
Футбол / РПЛ

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони поделился мнением об изменениях в составе петербургской команде во время его пребывания в аренде в итальянской «Аталанте».

«Действительно, изменения в составе произошли серьезные. Кокорин всегда был очень важен для нас, Паредес во многом определял игру, Ерохину не повезло с травмой, и я желаю ему скорейшего выздоровления. Нельзя сказать, что команда стала абсолютно иной, но процентов на тридцать — определенно. В такой ситуации очень важно единство коллектива, желание побеждать. Нельзя терять мотивацию — в каждой игре нужно выходить и сражаться», — приводит слова Ригони официальный сайт «Зенита».

Кокорин вместе с младшим братом Кириллом, полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым и другом Александром Протасовицким пребывает в СИЗО «Бутырка» с 11 октября прошлого года. Молодые люди были заключены под стражу за участие в двух драках в центре Москвы, в результате которых пострадали три человека.

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