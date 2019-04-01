«Арсенал» — «Ньюкасл»: онлайн-трансляция матча начнётся 1 апреля в 22:00

Сегодня, 1 апреля, на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне состоится матч 32-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» – «Ньюкасл Юнайтед». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. В роли его ассистентов выступят Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный рефери – Дэвид Кут.



Ранее команды встречались 181 раз. Преимущество по количеству побед на стороне «канониров» – 76. «Сороки» оказывались сильнее в 67 случаях. Ещё в 38 встречах соперники не сумели выявить победителя.



«Арсенал» после 30 туров занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги с 60 очками в активе. В случае победы лондонская команда обойдёт «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм Хотспур» (оба – 61) и поднимется на третью строчку. «Ньюкасл» (35) занимает 14-е место.