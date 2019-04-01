Григорьянц: в КДК не обращались по поводу отмены второй жёлтой карточки Семёнова

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц отметил, что в организацию не поступала апелляция на отмену второй жёлтой карточки защитника «Ахмата» Андрея Семёнова в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:3). Ранее генеральный директор грозненской команды Ахмед Айдамиров заявил, что клуб примет решение о подаче апелляции в понедельник, 1 апреля.



«В КДК по поводу отмены второй жёлтой карточки Семёнова никто не обращался. Жёлтая карточка отменяется только в том случае, если она показана не тому игроку, так указано в регламенте. Особого случая здесь нет», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Гендиректор «Ахмата»: 1 апреля решим вопрос с апелляцией на удаление Семёнова