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Григорьянц: в КДК не обращались по поводу отмены второй жёлтой карточки Семёнова

Григорьянц: в КДК не обращались по поводу отмены второй жёлтой карточки Семёнова
Футбол / РПЛ

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц отметил, что в организацию не поступала апелляция на отмену второй жёлтой карточки защитника «Ахмата» Андрея Семёнова в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:3). Ранее генеральный директор грозненской команды Ахмед Айдамиров заявил, что клуб примет решение о подаче апелляции в понедельник, 1 апреля.

«В КДК по поводу отмены второй жёлтой карточки Семёнова никто не обращался. Жёлтая карточка отменяется только в том случае, если она показана не тому игроку, так указано в регламенте. Особого случая здесь нет», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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