Газзаев: второй гол «Уфы» — это хаос и растерянность в обороне ЦСКА

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился мыслями об игре «армейцев» в обороне в моменте со вторым голом «Уфы» в матче команд в 21-м туре Российской Премьер-Лиги (2:2).



«Необходимо обороняться и зонно, и персонально – совмещать оба метода. На установке тренер даёт указания: кто по кому играет, кто идёт на дальнюю штангу, кто на опережение… Нельзя же, чтобы высокорослый нападающий остался с низким защитником. Тренер на занятиях эти моменты отрабатывает, а футболисты в матчах продолжают выполнять установку. Второй гол «Уфы» – это хаос, растерянность и отсутствие дисциплины. Тем более в последние минуты матча, когда должна быть максимальная концентрация! Как можно было оставить трёх соперников на дальней штанге против одного защитника? Грубейшая ошибка обороны ЦСКА.



Березуцкий рассказывал, что я штрафовал игроков за отсутствие на дальней штанге? Да, при мне за такое штрафовали. И в атаке, и в обороне. А как их ещё к дисциплине приучить? Только материальный стимул», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

«При мне за такое штрафовали!» Разбор главного эпизода тура РПЛ Один защитник против трех соперников! Это вообще как?