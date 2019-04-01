Адвокат жены Новосельцева: Иван не способен на достойную мужскую инициативу

Екатерина Гордон, адвокат баскетболистки Катерины Кейру, жены защитника «Ростова» Ивана Новосельцева, рассказала о судебном разбирательстве между парой.



«Ивана ждёт несколько судов. Первое заседание назначено на 23 апреля. Афера, которая была проведена с использованием Катиного чрезмерного доверия, требует аккуратного к ней отношения. У нас есть детальный юридический план, который мы не собираемся публиковать, поскольку это может помочь Ивану и его маме, которая стала счастливым обладателем того, что в браке должно было бы принадлежать Кате. По тому, как противоположная сторона себя ведёт, мирно урегулировать вопрос не удастся.



Я лично пыталась поговорить с одним из агентов Ивана и получила довольно хамский ответ. Хотя, наблюдая за характером поведения Новосельцева, я понимаю, что ему кто-то советует. Агент ли это или мама — всё равно. Это человек, который не способен на достойную мужскую инициативу. Прятаться в кустах от беременной жены должно быть стыдно», — цитирует Гордон Sport24.

Жена Новосельцева рассказала о первом звонке мужа за полтора месяца