«Челси» отложил на лето переговоры с Хадсоном-Одои о новом контракте

Руководство «Челси» приняло решение временно прекратить переговоры с нападающим Каллумом Хадсоном-Одои о продлении контракта.



Как сообщает Goal.com со ссылкой на Daily Mail, лондонский клуб отложил переговоры с 18-летним футболистом и его представителями на лето.



Ранее сообщалось, что «Челси» может повысить зарплату Хадсона-Одои до £ 100 тыс. (€ 116,5 тыс.) в неделю. При этом, по информации СМИ, сам игрок недоволен количеством игрового времени, которое ему предоставляет тренерский штаб команды в нынешнем сезоне, и склоняется к варианту с уходом из клуба в летнее трансферное окно.



Заполучить Хадсона-Одои, недавно дебютировавшего за сборную Англии, хотят «Бавария», «Барселона» и «Манчестер Юнайтед».

«Челси» готов платить Хадсону-Одои более € 100 тыс. в неделю