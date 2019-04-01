Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
СКА — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Челси» отложил на лето переговоры с Хадсоном-Одои о новом контракте

«Челси» отложил на лето переговоры с Хадсоном-Одои о новом контракте
Футбол / Англия

Руководство «Челси» приняло решение временно прекратить переговоры с нападающим Каллумом Хадсоном-Одои о продлении контракта.

Как сообщает Goal.com со ссылкой на Daily Mail, лондонский клуб отложил переговоры с 18-летним футболистом и его представителями на лето.

Ранее сообщалось, что «Челси» может повысить зарплату Хадсона-Одои до £ 100 тыс. (€ 116,5 тыс.) в неделю. При этом, по информации СМИ, сам игрок недоволен количеством игрового времени, которое ему предоставляет тренерский штаб команды в нынешнем сезоне, и склоняется к варианту с уходом из клуба в летнее трансферное окно.

Заполучить Хадсона-Одои, недавно дебютировавшего за сборную Англии, хотят «Бавария», «Барселона» и «Манчестер Юнайтед».

«Челси» готов платить Хадсону-Одои более € 100 тыс. в неделю
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент