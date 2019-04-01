Нападающий Кирилл Погребняк дебютировал в составе шведского клуба «Фалькенберг».



Российский форвард вышел в стартовом составе команды на матч 1-го тура высшего шведского дивизиона с клубом «Эребру», который состоялся вчера, 31 марта. Погребняк провёл на поле 86 минут и получил жёлтую карточку. Победу в матче одержал «Фалькенберг» (1:0).



Напомним, Погребняк подписал контракт с «Фалькенбергом» в марте текущего года. Кирилл является младшим братом нападающего «Урала» Павла Погребняка.



В нынешней кампании Кирилл провёл 15 матчей в Футбольной национальной лиге за калининградскую «Балтику». 26-летний нападающий записал в актив один гол. Ранее Погребняк защищал цвета «Зенита-2», «Томи» и воронежского «Факела».

Кирилл Погребняк подписал контракт со шведским клубом «Фалькенберг»