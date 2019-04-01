Ещенко: чьё чемпионство меньше огорчит — «Зенита» или ЦСКА? Чемпионами будем мы!

Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко в шуточной форме высказался о борьбе за победу в нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги.



«Чьё чемпионство меня меньше огорчит — «Зенита» или ЦСКА? Так мы будем чемпионами! Сейчас Ещенко выздоровеет — и всё», — сказал Ещенко в ролике на канале «ФУХ» в YouTube.



Напомним, Ещенко в настоящий момент восстанавливается после травмы. В начале декабря прошлого года защитник красно-белых перенёс операцию на крестообразной связке колена, а в конце марта приступил к тренировкам в общей группе с ограничениями.



После 21 тура первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Зенит», в активе которого 44 очка. В тройке находятся также «Локомотив» и «Краснодар» (по 38). ЦСКА (37) и «Спартак» (36) располагаются на четвёртой и пятой строчках соответственно.

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