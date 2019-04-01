Лам — один из главных претендентов на пост главы Немецкого футбольного союза

Бывший защитник мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Филипп Лам может в скором времени приступить к работе футбольным чиновником, сообщает Goal.com.



Действующий президент Немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель, занимающий свой пост с 2016 года, потерял поддержку среди соратников и вскоре может покинуть организацию. По информации издания, Лам входит в число главных претендентов на роль нового главы союза.



Лам провёл всю карьеру в «Баварии» и защищал цвета клуба на протяжении 16 лет. За это время он стал обладателем 21 трофея, среди которых восемь титулов чемпиона Германии, шесть Кубков страны и один трофей Лиги чемпионов. В 2014 году Филипп завоевал золотые медали чемпионата мира со сборной Германии, а в 2017 году завершил карьеру в возрасте 33 лет.

Лам — первый спортсмен, ставший почётным гражданином Мюнхена