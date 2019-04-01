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«Арсенал» — «Ньюкасл»: Мхитарян и Обамеянг начнут матч на скамейке запасных

«Арсенал» — «Ньюкасл»: Мхитарян и Обамеянг начнут матч на скамейке запасных
Футбол / Англия

Лондонский «Арсенал» объявил стартовый состав на матч 32-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкасл Юнайтед».

Состав «Арсенала»: Бернд Лено, Эйнсли Мэйтленд-Найлс, Шкодран Мустафи, Сократис Папастатопулос, Начо Монреаль, Зеад Колашинац, Маттео Гюэндузи, Аарон Рэмси, Алекс Айоуби, Месут Озил, Александр Ляказетт.

Матч «Арсенал» — «Ньюкасл Юнайтед» состоится сегодня, 1 апреля, на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. В роли его ассистентов выступят Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный рефери — Дэвид Кут.

«Арсенал» после 30 туров занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги с 60 очками в активе. «Ньюкасл» (35) располагается на 14-й строчке.

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