Э. Гомес: Алисон более совершенный вратарь, чем Эдерсон

Бразильский голкипер «Уотфорда» Эурельо Гомес сравнил двух своих соотечественников Алисона Бекера и Эдерсона Мораеса, защищающих ворота «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» соответственно.



«Алисон очень хорош в воротах, но он также здорово играет ногами, что очень важно, учитывая игровой стиль «Ливерпуля». Думаю, он более совершенный вратарь, чем Эдерсон. В целом они очень похожи, но Алисон лучше», — цитирует Гомеса Goal.com со ссылкой на BBC.



В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Алисон принял участие в 32 матчах, в которых пропустил 19 голов. Эдерсон провёл 31 игру и доставал мяч из сетки своих ворот 21 раз.



После 32 туров «Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице первенства, имея в активе 79 очков. «Манчестер Сити» (77) располагается на второй строчке, но имеет игру в запасе.

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