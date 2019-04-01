Сарри: Игуаину нужно время на адаптацию, но у «Челси» его нет

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри поделился мыслями об адаптации нападающего Гонсало Игуаина к чемпионату Англии, а также высказался о возможном выкупе аргентинца у «Ювентуса» по окончании нынешнего сезона.



«Игуаин сказал мне, что ему трудно, потому что в Англии защитники очень сильны физически. Кроме того, судьи здесь работают не так, как в Италии. Думаю, Гонсало нужно время, но у нас его нет. Нам нужно, чтобы в ближайшие два месяца он показал свой лучший футбол.



Станет ли «Челси» выкупать Игуаина? Не знаю. Надо, чтобы он вышел на топ-уровень, сейчас важно только это. Непросто приспособиться к Премьер-лиге», — цитирует Сарри Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.



Игуаин перешёл в «Челси» в зимнее трансферное окно из «Ювентуса» на правах аренды с правом выкупа.

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