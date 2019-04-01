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Аспиликуэта: не могу жаловаться на фанатов, учитывая результаты «Челси»

Аспиликуэта: не могу жаловаться на фанатов, учитывая результаты «Челси»
Футбол / Англия

Защитник лондонского «Челси» Сесар Аспиликуэта считает, что гнев болельщиков лондонской команды оправдан.

«Я не могу жаловаться на болельщиков. Мы должны дать им что-то, чтобы они могли насладиться нашей игрой на поле. Это нормально, что они недовольны нашими последними выступлениями. Необходимо изменить это. Мы всегда чувствовали поддержку в трудные времена, а когда всё налаживается, мы наслаждаемся этим вместе.

У нас есть отличный шанс реабилитироваться в глазах болельщиков в матче с „Брайтоном“ на стадионе „Стэмфорд Бридж“. Нужно показать отличную игру и создать благоприятную атмосферу», — приводит слова испанского защитника Sky Sports.

Матч «Челси» — «Брайтон энд Хоув Альбион» состоится 3 апреля в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

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