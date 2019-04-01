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Моуринью: хотел бы вернуться к работе тренера в следующем сезоне

Моуринью: хотел бы вернуться к работе тренера в следующем сезоне
Футбол / Англия

Бывший главный тренер «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью отметил, что хотел бы продолжить карьеру наставника в следующем сезоне.

«Я не страдаю от отсутствия тренировок, у меня появилось время подумать о других вещах. Однако, честно говоря, я хотел бы вернуться к работе в следующем сезоне. Но чтобы вновь приступить к тренерской деятельности, я должен попасть в клуб и лигу, которые будут меня мотивировать.

Фернанду Сантуш пусть не переживает — я не претендую на его место в сборной Португалии сейчас или в следующем сезоне. Мы с ним хорошие друзья. Да, позже я бы хотел стать главным тренером португальской национальной команды. Посмотрим, появится ли такая возможность или нет. По крайней мере, сейчас я далёк от мысли о завершении тренерской карьеры», — приводит слова Моуринью Marca.

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