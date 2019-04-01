«Арсенал» победил «Ньюкасл» и поднялся на третье место в таблице АПЛ

В 32-м туре английской Премьер-лиги «Арсенал» принимал «Ньюкасл Юнайтед». Матч прошёл в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» и завершился со счётом 2:0 в пользу хозяев.



Первый гол во встрече был забит на 30-й минуте. Его автором стал полузащитник «канониров» Аарон Рэмси. Под занавес матча, на 83-й минуте, нападающий Александр Ляказетт удвоил преимущество хозяев.



«Арсенал» набрал 63 очка и поднялся с пятого места в турнирной таблице Премьер-лиги на третье, опередив «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм», у которых по 61 очку. «Ньюкасл» (35) остался на 14-й строчке. С таблицей английского первенства можно ознакомиться на «Чемпионате».



В следующем туре «Арсенал» на выезде сыграет с «Эвертоном», «Ньюкасл» примет «Кристал Пэлас».