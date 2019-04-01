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«Арсенал» победил «Ньюкасл» и поднялся на третье место в таблице АПЛ

«Арсенал» победил «Ньюкасл» и поднялся на третье место в таблице АПЛ
Футбол / Англия

В 32-м туре английской Премьер-лиги «Арсенал» принимал «Ньюкасл Юнайтед». Матч прошёл в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» и завершился со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Первый гол во встрече был забит на 30-й минуте. Его автором стал полузащитник «канониров» Аарон Рэмси. Под занавес матча, на 83-й минуте, нападающий Александр Ляказетт удвоил преимущество хозяев.

«Арсенал» набрал 63 очка и поднялся с пятого места в турнирной таблице Премьер-лиги на третье, опередив «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм», у которых по 61 очку. «Ньюкасл» (35) остался на 14-й строчке. С таблицей английского первенства можно ознакомиться на «Чемпионате».

В следующем туре «Арсенал» на выезде сыграет с «Эвертоном», «Ньюкасл» примет «Кристал Пэлас».

Англия - Премьер-лига. 32-й тур
01 апреля 2019, понедельник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон
2 : 0
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1:0 – Рэмси – 30, 2:0 – Ляказетт – 83
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