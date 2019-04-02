Гендиректор «Локо»: у нас уже есть идеи по кандидатуре спортивного директора

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал о скором появлении в клубе спортивного директора.



«Не так давно был создан трансферный комитет. Коллегиальность решений по трансферам позволяют и обязывают полагаться не только на своё мнение, но и на мнение коллег. Спортивный директор обязательно появится, и у нас уже есть идеи, кто им может стать. Но пока не знаем, когда. Думаю, мы и дальше будем работать через корпоративные процедуры, через дискуссии. Решения не будут приниматься в одиночку.



Кто больше интересен «Локомотиву» на эту должность – россиянин или иностранец? Профессионал. У нас есть предложения и мысли по зарубежным представителям на эту позицию. Также есть ещё один российский кандидат. Для меня система важнее, чем персоналии. Мы хотим иметь серьёзную службу скаутов, которая работала бы по разным регионам. Причём как на привлечение спортсменов, так и на трудоустройство действующих игроков в зарубежные чемпионаты. Этой работой мы сейчас и занимаемся. Летняя трансферная кампания покажет, зимняя же была очень локальной. Чемпионат показывает, что команда находится в прекрасном тонусе», — сказал Кикнадзе в эфире канала «Россия 24».

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