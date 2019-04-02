Кикнадзе: конфликт Геркуса и Сёмина? Ситуация в «Локомотиве» глубже и серьёзнее

Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе выразил мнение, что ситуация в клубе, сложившаяся до его прихода, не должна рассматриваться в контексте недопонимания между его предшественником Ильёй Геркусом и главным тренером команды Юрием Сёминым.



«Рассматривать ситуацию в клубе исключительно как конфликт Юрия Павловича и Ильи Леонидовича, на мой взгляд, неправильно. Там всё больше, глубже и серьёзнее. Что касается состава, то у большой группы игроков заканчивается летом контракт. Амбиции большие, мы хотим в Лигу чемпионов, где должны выступить веселее, чем в этом сезоне. Поэтому уже сейчас игроков на определённые позиции мы рассматриваем с главным тренером», — сказал Кикнадзе в эфире канала «Россия 24».



После 21 тура «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и уступает лишь «Зениту».

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