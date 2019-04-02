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Ляказетт: теперь «Арсенал» может выйти в Лигу чемпионов

Ляказетт: теперь «Арсенал» может выйти в Лигу чемпионов
Футбол / Англия

Французский нападающий лондонского «Арсенала» Александр Ляказетт поделился мнением о результате матча 32-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкасл Юнайтед» (2:0).

«Мы провели тяжёлый матч. Тренер сказал, что мы должны быть терпеливыми и эффективно действовать к единоборствах. Мы это и сделали. Нам всегда непросто в матчах с „Ньюкаслом“. Мы счастливы.

Я чувствую разницу в атмосфере внутри команды по сравнению с прошлым сезоном. Теперь мы можем выйти в Лигу чемпионов. Болельщики помогли нам занять третье место в таблице. Мы работаем каждый день, чтобы подниматься всё выше. Теперь мы должны закрепиться на третьей позиции. Сейчас мы гораздо увереннее в себе, чем раньше», — приводит слова Ляказетта BBC.

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