Месси – самый высокооплачиваемый футболист мира, Роналду – второй

France Football назвал пятёрку самых высокооплачивыемых футболистов мира. Рейтинг возглавил нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси. Его годовой доход составляет € 130 млн (до вычета налогов). На второй позиции форвард «Ювентуса» и национальной команды Португалии Криштиану Роналду. Он получает € 113 млн, что больше на € 10 млн, чем во время выступлений в «Реале».

Тройку замкнул нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар. Его доход насчитывает € 91,5 млн. Четвёртая позиция у Антуана Гризманна из мадридского «Атлетико» – € 44 млн, пятая — у форварда «Реала» и сборной Уэльса Гарета Бэйл — € 40,2 млн.



В вышеупомянутые суммы входят спонсорские контракты, заработные платы, бонусы и другие источники дохода.



Полный список будет опубликован позднее.