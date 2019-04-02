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Месси – самый высокооплачиваемый футболист мира, Роналду – второй

Месси – самый высокооплачиваемый футболист мира, Роналду – второй
Футбол / Испания

France Football назвал пятёрку самых высокооплачивыемых футболистов мира. Рейтинг возглавил нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси. Его годовой доход составляет € 130 млн (до вычета налогов). На второй позиции форвард «Ювентуса» и национальной команды Португалии Криштиану Роналду. Он получает € 113 млн, что больше на € 10 млн, чем во время выступлений в «Реале».

Тройку замкнул нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар. Его доход насчитывает € 91,5 млн. Четвёртая позиция у Антуана Гризманна из мадридского «Атлетико» – € 44 млн, пятая — у форварда «Реала» и сборной Уэльса Гарета Бэйл — € 40,2 млн.

В вышеупомянутые суммы входят спонсорские контракты, заработные платы, бонусы и другие источники дохода.

Полный список будет опубликован позднее.

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