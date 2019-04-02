Симеоне, Моуринью и Анри – самые высокооплачиваемые тренеры мира

France Football назвал пятёрку самых высокооплачивыемых тренеров мира. Рейтинг возглавил главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне. Его годовой доход составляет € 41 млн (до вычета налогов). На втором месте бывший наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью, он получает € 31 млн. На третьей позиции экс-тренер «Монако» Тьерри Анри — € 25,5 млн. Значительную часть сумм Моуринью и Анри составляют неустойки после увольнений.

На третьей позиции главный тренер «Манчестер Сити» Хосе Гвардиола с доходом в € 24 млн. Замыкает пятёрку наставник «Барселоны» Эрнесто Вальверде, он получает € 23,5 млн.

В вышеупомянутые суммы входят спонсорские контракты, заработные платы, бонусы и другие источники дохода.



Полный список будет опубликован позднее.