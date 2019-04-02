«Арсенал» заинтересован в обмене Обамеянга или Ляказетта на Икарди

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери заинтересован в приглашении нападающего «Интера» Мауро Икарди, конфликтующего с миланским клубом, сообщает Calciomercato. По информации издания, испанскому специалисту импонируют игра и результативность аргентинца. Поэтому он готов расстаться с одним из своих форвардов – Пьером-Эмериком Обамеянгом или Александром Ляказеттом.

В 20 матчах чемпионата Италии Икарди забил 9 голов и сделал 2 результативные передачи. Последний раз он выходил на поле 9 февраля. В 2019 году аргентинец забил два гола в Кубке Италии.

На счету Обамейянга 17 голов и 6 результативных передач в 30 матчах АПЛ.

В активе Ляказетта 13 голов и 11 результативных передачи в 30 матчах чемпионата Англии.