Касилья: Люка Зидан не один год будет в числе лучших вратарей

Голкипер «Лидс Юнайтед» и бывший игрок «Реала» Кико Касилья поделился мнением о дебютном матче за мадридцев 20-летнего вратаря Люки Зидана против «Уэски» (3:2).

«Я буду первым, кто порадуется его успеху, потому что он является замечательным человеком и прекрасным вратарём. Думаю, что в этом году он сделал большой шаг вперёд в плане зрелости, он здорово выступает за дублирующую команду. У него есть всё, чем должен обладать голкипер. Его ближайшее будущее связано с «Реалом», но никогда не знаешь, что тебя ожидает. Но я знаю, что он не один год будет в числе лучших вратарей», — цитирует Касилью Marca.

«Реал» с 57 очками занимает третье место в турнирной таблице испанского национального чемпионата.