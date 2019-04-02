Яя Туре – о расизме на Украине: чувствовал себя униженным и очень злым

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре прокомментировал недавнюю реакцию нападающего сборной Англии Рахима Стерлинга на расизм во время матча с национальной командой Черногории. Также он вспомнил о подобных случаях во время выступления за донецкий «Металлург».

«Я чувствовал себя униженным и очень злым. Обезьяньи уханья были хуже всего. Я должен был к этому привыкать, стараться играть в футбол, пока болельщики кричат «Чёрное д*****! Вали назад!» Такое происходило в каждом матче. Иногда это делали болельщики моего же клуба.

Помню, как звонил отцу и говорил: «Они изображали обезьян прямо передо мной. Папа, мне очень плохо!» А он говорил возвращаться на поле и играть. Он не желал, чтобы это влияло на меня, но не знал, как сильно я от этого пострадал. Когда это происходит, несмотря на подготовленность, такое всё равно шокирует. Вот почему был удивлён тем, что Рахим Стерлинг был так спокоен», — цитирует Туре Mirror.