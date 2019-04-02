Неймар попросил «ПСЖ» приобрести Коутиньо

Полузащитник «Барселоны» и сборной Бразилии Филиппе Коутиньо в в ближайшее трансферное окно может сменить клубную прописку, сообщает Sport.es. По информации издания, в переходе игрока заинтересованы «ПСЖ», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Форвард «ПСЖ» Неймар попросил руководство парижан приобрести партнёра по сборной. «Челси» видит в полузащитнике замену Эдену Азару, но для начала лондонцам нужно решить ситуацию с запретом на покупку футболистов. «Манчестер Юнайтед» интересуется Коутиньо, не считая его приоритетной целью.

Коутиньо перешёл в «Барселону» зимой 2018 года. Переход из «Ливерпуля», который игрок покинул после конфликта, обошёлся каталонскому клубу в € 135 млн. Этот трансфер стал рекордным для «Барселоны». В нынешнем сезоне бразилец сыграл на клубном уровне 41 матч, забил 9 мячей и отдал 5 результативных передач. Полностью отыграл только 10 матчей.