Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Енисей» показал жизнь мальчиков с ДЦП после подписания контрактов с клубом

«Енисей» показал жизнь мальчиков с ДЦП после подписания контрактов с клубом
Футбол / РПЛ

Красноярский «Енисей» на своей странице во «ВКонтакте» опубликовал видеоролик, посвящённый трём дням в жизни двух мальчиков с диагнозом ДЦП – Никиты и Тимофея Егоровых.

Никита и Тимофей – болельщики «Енисея», мечтающие стать профессиональными футболистами. Клуб решил исполнить их мечту и заключил с ними любительские контракты. Также краевая федерация футбола официально выдала ребятам паспорта футболистов, после чего они отправились в расположение молодёжной команды красноярцев.

С «молодёжкой» «Енисея» Никита и Тимофей провели тренировку, а затем наблюдали за игрой с «Рубином» со скамейки запасных. В игре основных команд ребята в присутствии 8 тыс. зрителей Центрального стадиона нанесли символический удар по мячу.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент