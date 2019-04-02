«Енисей» показал жизнь мальчиков с ДЦП после подписания контрактов с клубом

Красноярский «Енисей» на своей странице во «ВКонтакте» опубликовал видеоролик, посвящённый трём дням в жизни двух мальчиков с диагнозом ДЦП – Никиты и Тимофея Егоровых.



Никита и Тимофей – болельщики «Енисея», мечтающие стать профессиональными футболистами. Клуб решил исполнить их мечту и заключил с ними любительские контракты. Также краевая федерация футбола официально выдала ребятам паспорта футболистов, после чего они отправились в расположение молодёжной команды красноярцев.



С «молодёжкой» «Енисея» Никита и Тимофей провели тренировку, а затем наблюдали за игрой с «Рубином» со скамейки запасных. В игре основных команд ребята в присутствии 8 тыс. зрителей Центрального стадиона нанесли символический удар по мячу.

