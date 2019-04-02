«Манчестер Юнайтед» не готов платить Эррере € 12 млн в год

«Манчестер Юнайтед» не готов удовлетворить финансовые требования полузащитника Андера Эрреры. Ранее в СМИ сообщалось, что 29-летний хавбек, учитывая интерес, который к нему проявляют «Арсенал» и «ПСЖ», потребовал от «красных дьяволов» повышения зарплаты на уровне € 230 тыс. в неделю (€ 12 млн в год).

Как сообщает The Telegraph, в клубе не готовы пойти на эти условия, что увеличивает шансы на уход Эрреры ближайшим летом. Издание отмечает, что футболист уйдёт из стана манкунианцев в статусе свободного агента в случае, если в ближайшее время одна из сторон не пойдёт на уступки.

В нынешнем сезоне Эррера сыграл за «Манчестер Юнайтед» 26 матчей, забил 3 мяча и сделал 3 результативные передачи. Срок действия его контракта с манкунианским клубом рассчитан до лета текущего года.