Главный матч недели в РПЛ: «Спартак» – ЦСКА или «Локомотив» — «Зенит»?

В 22-м туре Российской Премьер-Лиги состоятся сразу два матча, в которых встретятся команды из первой пятёрки в турнирной таблице. «Спартак» на своём поле сыграет с ЦСКА, а «Локомотив» примет «Зенит». «Чемпионат» предлагает вам ответить на вопрос: какую из этих встреч вы считаете главной на этой неделе в чемпионате России?



Матч «Спартак» – ЦСКА состоится в субботу, 6 апреля, на стадионе «Открытие Арена» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. Игра «Локомотив» – «Зенит» пройдёт на «РЖД Арене» на следующий день, 7 апреля. Начало – в 19:00 мск.



После 21 тура «Зенит», набрав 44 очка, занимает первое место в турнирной таблице Премьер-Лиги. На следующих четырёх строчках располагаются «Локомотив», «Краснодар» (оба – 38), ЦСКА (37) и «Спартак» (36).

Принять участие в опросе можно в PlayBuzz.