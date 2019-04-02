«Манчестер Сити» может дать Агуэро отдых перед матчем с «Тоттенхэмом»

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро может получить передышку, чтобы лучше подготовиться к первому четвертьфинальному матчу Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом», который состоится на следующей неделе.



В матче АПЛ с «Фулхэмом» Агуэро в начале второго тайма почувствовал дискомфорт и попросил о замене. Как сообщает The Telegraph, у форварда незначительное повреждение, поэтому тренерский штаб «Манчестер Сити», скорее всего, предоставит ему отдых и не выпустит на поле в предстоящем матче с «Кардифф Сити». Эта игра пройдёт на новом стадионе «шпор».

Также Агуэро, который в нынешнем сезоне Премьер-Лиги отличился 19 забитыми мячами, скорее всего, пропустит и встречу с «Брайтоном» в рамках полуфинала Кубка Англии.