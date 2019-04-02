Фролов: «Зенит» не показал ничего сверхъестественного — просто наказал за ошибки

Вратарь «Оренбурга» Евгений Фролов поделился эмоциями от выездного матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Игра завершилась победой петербургского клуба со счётом 3:1.



«Не получилось сдержать натиск «Зенита». Во второй половине игры немного потеряли концентрацию, нам просто не хватило сил. Питерцы не показали на поле ничего сверхъестественного — нас просто наказали за ошибки.



Впереди у нас не очень простой график, но всегда приятнее больше играть, чем тренироваться. За девять дней сыграем три матча, но такой ритм вполне возможно выдержать и набрать в оставшихся двух встречах шесть очков», — цитируют «Известия» Фролова.

«Зенит» набрал 44 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Оренбург» (26) — на 10-м месте в таблице чемпионата России.