Озил: конечно, «Арсенал» рад, что обошёл «Тоттенхэм» в таблице АПЛ

Полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил поделился мыслями о победе в матче 32-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкасл Юнайтед» (2:0), а также назвал цель «канониров» на остаток нынешнего сезона.



«Наша цель – попасть в топ-4. Конечно, мы рады, что обошли «Тоттенхэм». Между нами всегда было напряжённое соперничество. Если мы будем играть, как сегодня, то сможем рассчитывать на победу в следующих матчах. Мы хотим набрать максимальное количество очков, чтобы финишировать в первой четвёрке», — цитирует Озила Goal.com.



«Арсенал» набрал 63 очка и поднялся с пятого места в турнирной таблице Премьер-лиги на третье, опередив «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм», у которых по 61 очку. В следующем туре «канониры» на выезде сыграют с «Эвертоном».

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