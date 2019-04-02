Мане: «Ливерпулю» нужно выиграть все свои оставшиеся матчи

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане высказал мнение, что шесть побед в последних шести матчах АПЛ могут позволить его команде надеяться на чемпионство. На данный момент преимущество «Ливерпуля» составляет два очка, но у «Манчестер Сити» есть матч в запасе.



«Я думаю, что нам нужно выиграть все свои оставшиеся матчи, хотя это будет и нелегко. Мы способны выиграть каждый из оставшихся матчей, потому что у нас хорошая команда. Конечно, нам стоит улучшить свою игру после матча с „Тоттенхэмом“, но иногда бывает трудно играть после перерыва на матч сборных, потому что мы провели вместе лишь две тренировки. Но главное, что мы победили, это очень важно. Теперь у нас будут три-четыре дня совместных тренировок, чтобы обрести себя», — цитирует Мане Mirror.

Мане: хочу, чтобы «Манчестер Сити» проигрывал, но это очень хорошая команда