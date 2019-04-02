«Ювентус» не сможет рассчитывать на девятерых игроков основы в матче с «Кальяри»

Туринский «Ювентус» столкнулся с кадровыми проблемами в преддверии матча 30-го тура итальянской Серии А с «Кальяри».



Как сообщает Football Italia, в заявке бьянконери на предстоящую встречу не оказалось сразу девятерых футболистов основного состава. Матч пропустят: вратарь Маттиа Перин, защитники Андреа Барцальи и Леонардо Спинаццола, полузащитники Сами Хедира и Хуан Куадрадо и нападающие Марио Манджукич, Пауло Дибала, Дуглас Коста и Криштиану Роналду.



В связи с кадровыми проблемами главный тренер туринцев Массимилиано Аллегри был вынужден вызвать на матч трёх игроков команды U23.



Матч «Кальяри» – «Ювентус» состоится сегодня, 2 апреля, на стадионе «Сардиния Арена» в Кальяри. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

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