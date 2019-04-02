Миятович: если Погба нравится Зидану, то «Реал» сделает всё, чтобы купить его

Бывший футболист и спортивный директор мадридского «Реала» Предраг Миятович поделился мыслями о возможном переходе в стан «сливочных» полузащитника «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поля Погба.



«Если Зидан говорит о Погба в таком ключе, это значит, что Поль ему очень нравится. Посмотрим, случится ли переход, но очевидно, что Зидан хочет тренировать его.



Погба – нетипичный футболист, и его трансфер пошёл бы на пользу «Реалу». Он техничен и является лучшим игроком «Манчестер Юнайтед», поэтому неудивительно, что Зидан обратил на него внимание. Тем более они оба французы. Если Зидану и правду так нравится Погба, то, уверен, «Реал» сделает всё, чтобы заполучить его», — приводит слова Миятовича Mundo Deportivo.

Зидан: Погба мне нравится, если он окажется на рынке, «Реал» поборется за него