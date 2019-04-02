Караваев: обязательно рассмотрю вариант переезда в Россию

Защитник «Витесса» и сборной России Вячеслав Караваев ответил, рассмотрит ли он предложение из России, если таковое поступит предстоящим летом.



«Скажем так, естественно, я подумаю. Если это будет топ-клуб, то наверняка он будет сильнее, чем „Витесс“, а значит переход — шаг вперёд. Это было бы вполне нормально для карьерной лестницы. Никогда не говорил, что не поеду в Россию, поэтому обязательно рассмотрю вариант. В „Витессе“ больше общаюсь с игроками, всё-таки Слуцкий и Березуцкие уже тренеры. Иногда бывает, когда до тренировки или после неё перебрасываемся парой фраз.

Не шутят ли, что по блату попал в команду? Бывает, Василий и Алексей Березуцкие чаще всех. Все знают, что они очень любят пошутить. У нас в «Витессе» вообще много кто постоянно шутит и прикалывается, так как там к этому намного проще относятся. Да и сам Леонид Викторович тоже не стоит в стороне. Он к юмору очень хорошо относится, в своё время приходил на КВН и даже выступал на сцене", — цитирует Караваева пресс-служба РФС.